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إصابة فلسطيين بينهم صحفي برصاص الاحتلال شرق غزة

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 122
إصابة فلسطيين بينهم صحفي برصاص الاحتلال شرق غزة

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينين ، بينهم مصور صحفي، اليوم الاثنين 22 يوليو ، خلال اعتداء الاحتلال على المشاركين بمسير الشاحنات بمخيم ملكة شرق مدينة غزة.

وأفاد بأن 5 مواطنين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركتهم بمسير الشاحنات، واقترابهم من السياج الفاصل شرق مدينة غزة.

وأشار مراسلنا الى أن من بين المصابين المصور الصحفي محمد عاطف العربيد، بعد اصابته بطلق ناري في الفخذ خلال مشاركته في التغطية الاعلامية للمسير.
اقرأ ايضأ :بينهم مسعف.. إصابة العشرات بمواجهات مع قوات الاحتلال بـ"#العيسوية"

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