إصابة فلسطيين بينهم صحفي برصاص الاحتلال شرق غزة

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينين ، بينهم مصور صحفي، اليوم الاثنين 22 يوليو ، خلال اعتداء الاحتلال على المشاركين بمسير الشاحنات بمخيم ملكة شرق مدينة غزة.

وأفاد بأن 5 مواطنين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركتهم بمسير الشاحنات، واقترابهم من السياج الفاصل شرق مدينة غزة.

وأشار مراسلنا الى أن من بين المصابين المصور الصحفي محمد عاطف العربيد، بعد اصابته بطلق ناري في الفخذ خلال مشاركته في التغطية الاعلامية للمسير.

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