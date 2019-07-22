المكتب العام للإخوان: نرفض التصعيد الدولي ضد حكومة الوفاق الليبية

رفض المكتب العام لجماعة "الإخوان المسلمين" في بيان له، اليوم الإثنين 22 نُشر عبر صفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، أي تدخل دولي ضد حكومة الوفاق الليبية، داعياً إلى نزع الشرعية عن أي تحرك عسكري يستهدف الأبرياء والمدنيين ويعمل على الإطاحة بالحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا.

وجاء في البيان أن المكتب العام لجماعة "الإخوان المسلمين" يتابع بشكلٍ حثيثٍ ما تتناقله مصادرُ محلية ودولية حول تحرك جديد من جهات دولية ضد حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليًا في "طرابلس" - الممثلة للقوى الثورية - دعمًا لقائد الانقلاب العسكري الليبي المشير "خليفة حفتر"، وما تواتر خلال الأيامِ الماضية حول التحضير لضربةٍ ثلاثية ”مصرية - إماراتية - فرنسية“ للجيش الليبي بـ "طرابلس".

وأكد المكتبُ العام أنَّ التحركات التي تقوم بها سلطة الانقلاب العسكري في مصر دعمًا للانقلابي ”حفتر“ لا تُعبرُ عن إرادةِ وموقف الشعب المصري، وأنَّ التيار الوطني العام في مصر يدعمُ حكومة الوفاق الليبية ويرفضُ الانقلاب العسكري.

ونوَّه البيان على أن جماعة "الإخوان المسلمين" تعتبر أنَّ حكومةَ الوفاق الوطني بـ "طرابلس" هي العمق الاستراتيجي الحالي للربيع العربي، وأنَّ صمودها في مواجهة العدوان هو أمل كبير لاستعادةِ ثورات الربيع العربي زمام الأمور مرة أخرى، ونجاح التجارب الثورية الراهنة، وهو ما يخشاه قائدُ الانقلاب العسكري المصري وحلفاؤه بالإمارات والغرب.

وأضاف البيان أن أنظمةَ الاستبدادِ في المنطقة راهنت على الانقلابي ”حفتر“ للقضاء على الثورة الليبية، وعملت على دعمه مرات متعددة، وصلت إلى المشاركة العسكرية من مصر، وإرسال دعم عسكري إماراتي إلى قوات الانقلاب الليبية، وهي التحركات التي فشلت كليًا حتى الآن، ما يدفع داعمو الانقلاب إلى توسيعِ الدعم في محاولة أخيرة للقضاء على حكومة الوفاق وداعميها بـ "طرابلس".

ودعا المكتب العام لـ "الإخوان المسلمين" في ختام بيانه, كافة الأحرار والتيارات السياسية في الوطن العربي سواء في صفوف المعارضة.

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