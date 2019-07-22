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انقلاب سيارة ترحيلات بعمود إنارة وإصابة 18مجند

منذ 6 دقيقة
عدد القراءات: 61
انقلاب سيارة ترحيلات بعمود إنارة وإصابة 18مجند

اصطدمت سيارة ترحيلات، اليوم الاثنين، 22يوليو2019، كانت تقل 25مجندًا بقوات الأمن، بأحد أعمدة الإنارة بمدينة الأقصر، بالقرب من هويس إسنا الجديد، وأسفر الحادث عن حدوث إصابات بين عدد من المجندين، دون إصابات خطيرة بينهم.

 وتلقي مدير أمن الأقصر، إخطارًا من مركز شرطة إسنا يفيد بإنقلاب سيارة أمن مركزي تقل عدداً من المجندين بقوات الأمن.

وذلك بعد انفجار إطار السيارة الذي تسبب باختلال عجلة القيادة، إثر اصطدامها بعمود إنارة على هويس إسنا، ما أسفر عن إصابة 18 منهم، حيث تم نقل المصابين، ب14سيارة إسعاف، لمستشفى إسنا المركزي و مستشفى الأقصر الدولي.

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