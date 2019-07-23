ليبيا.. قوات الوفاق تُعلن تصديها لهجوم حفتر

تمكنت قوات حكومة الوفاق يوم أمس الاثنين، من صد هجوما كبيرا لقوات حفتر جنوب العاصمة طرابلس، أسفر عن عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجانبين.

جاء ذلك حسب إفادة فرانس برس، التي نقلت تصريحات المتحدث باسم عملية "بركان الغضب" مصطفى المجعي، أكد على أن قوات الوفاق تمكنت من صد هجوم كبير لقوات حفتر من عدة محاور جنوب طرابلس، مُشيرًا إلى أن قوات حفتر فشلت، بالرغم من التخطيط منذ أيام وتحديد ساعة صفر والتحشيد العسكري

وحسب المجعي، فإن سلاح الجو نفذ 7 غارات جوية استهدفت مواقعهم في عين زارة ووادي الربيع وسبيعة وقصر بن غشير، ونجحت الوفاق خلال ساعات من صدهم وإجبارهم على التراجع، بل وتمكنت من السيطرة على مواقع جديدة كانت تحت سيطرة قوات حفتر.

أما على الجانب الأخر فقد تمكنت حكومة الوفاق من تدمير 3 دبابات و4 آليات ومدرعتين، إلى جانب اغتنام 3 آليات والقبض على 11 مُسلح كانوا يقاتلون في صفوفه، بينما سقط 6 أشخاص قتلى من صفوف الوفاق، فيما سقط 25 قتيل وجريح من قوات حفتر.

وفي سياق مُتصل زعمت شعبة "الإعلام الحربي" التابعة لقوات حفتر، بأنها أحرزت تقدما في محاور القتال جنوب طرابلس، دون الكشف عن تفاصيل خسائرها جراء صد الهجوم.

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الجدير بالذكر أن قوات حفتر كانت قد بدات عملية موسعة في طرابلس في أبريل الماضي، للسيطرة على طرابلس حيث مقرّ حكومة الوفاق الوطني، وتسببت تلك المعارك في سقوط 1093 قتيلا وإصابة 5,762 بجروح بينهم مدنيون، فيما تخطى عدد النازحين 100 ألف شخص.