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الأردن ينفي التوصل لاتفاق مع الاحتلال لإغلاق "باب الرحمة" بالأقصى

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 134
الأردن ينفي التوصل لاتفاق مع الاحتلال لإغلاق "باب الرحمة" بالأقصى

نفى مصدر أردني مسئول مزاعم صحفية إسرائيلية، حول التوصل لاتفاق مع المملكة الأردنية يقضي بغلق باب الرحمة في المسجد الأقصى لـ 6 أشهر، ومن ثم تحويله لمكتب يتبع وزارة الأوقاف.
جاء ذلك حسب ما نقلته وسائل إعلام صهيونية عن المصدر الأردني، الذي أكد على أنه لا أساس لهذه المزاعم، مُشيرًا إلى أن موقف الأردن ثابت ويؤكد أن باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، وحكمه حكم المسجد الأقصى من جميع النواحي.

كما أعلن المصدر رفض الأردن أي محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة، مشددا على ضرورة ترميم الباب وإعادة وضعه كما كان قبل أن تغلقه سلطات الاحتلال في آذار من عام 2003.

واختتم تصريحاته مُشددًا  على ضرورة احترام صلاحيات إدارة أوقاف القدس الحصرية في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى.
اقرأ ايضأ :اقتحامات جديدة لمصلى #باب_الرحمة
يُجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الشباب الفلسطيني كانوا قد تمكنوا من فتح مصلى باب الرحمة في مارس الماضي وأقيمت الصلاة فيه بعد تأهلية، بعد إغلاق دام لسنوات من قبل الاحتلال الصهيوني.

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