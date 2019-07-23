سعودي يتغنى بالثقافة الصهيوينة.. ورواد التواصل الاجتماعي يهاجمونه "فيديو"

تغنى ناشط سعودي يُدعى "محمد سعود" بدولة الاحتلال، خلال لقاءه مع إذاعة الجيش الصهيوني، حيث أشار إلى أنه تعلم العبرية بمفردي، وتابع دروسا وعظية للحاخام أمنون يتسحاق، وأستمع لأغاني المطرب اليهودي موشيه حابوشا، و زوهار أرغوف ومرغليت تسنعاني وحافا ألبرشتاين، مُعبرًا عن حبه للموسيقى الإسرائيلية.



وادعى سعود أن العديد من السعوديين يريدون زيارة إسرائيل، لأن الثقافة الإسرائيلية لم تغب عن المواطن السعودي، الشعب الإسرائيلي يشبهنا، وهم مثل عائلتي، أحب هذه الدولة، وكان حلمي دائما أن أزور القدس.

وزعم الناشط السعودي، أن كثيرا من السعوديين يريدون زيارة إسرائيل، ويسألون كيف يحصلون على الفيزا، وما هي الإجراءات، ولديهم اهتمام للتعرف إلى الجانب الإسرائيلي، موجهًا الشكر للصحفي الصهيوني داعيًا إياه لإكمال المقابلة في السعودية قريبا، قائلا أن هذا الحلم سوف يتحقق قريبا.

وكشف المُذيع الإسرائيلي "جاكي خوجي" الذي أجرى المقابلة مع سعود، عن أن الأخير تعود أصول عائلته إلى أحد فروع العائلة المالكة، وقد حصل على فيزا لزيارة إسرائيل بموافقة السلطات السعودية، التي باركت وصوله لإسرائيل، رغم أنه يعلم بتعرضه لهجمات من النشطاء الفلسطينيين والعرب على شبكات التواصل.

أثارت تصريحات الناشط السعودي غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مُعبرين عن رفضهم تلك التصريحات، مُشيرين إلى أنها تُعبر عن صاحبها فقط ولا تعبير عن العالم العربي ، ومن بين التغريدات المُهاجمة لسعود، هناك فيديو أظهر استقبال المقدسيون له، حيث استقبله أطفال القدس بالسب والبصق على وجهه.

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