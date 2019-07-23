بعد مقتل خاشقجي.. بريطانيا باعت أسلحة للرياض بقيمة 810 مليون دولار



كشفت صحيفة "ميدل إيست مونيتور" عن شراء المملكة العربية السعودية أسلحة بقيمة 648 مليون جنيه إسترليني أي ما يُعادل"810 ملايين دولار" من بريطانيا، خلال الأشهر الستة التي تلت مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وحسب الصحيفة، فإنه عملية البيع تمت في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة لندن، إدانتها اغتيال خاشقجي بأقوى العبارات الممكنة، كما اتهمت كلا من المخابرات الأمريكية والأمم المتحدة إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان مسئول عن اغتياله.

وتشمل هذه الأسلحة، قنابل يدوية والصواريخ والتدابير المضادة، وتُشير الصحيفة إلى احتمالية استخدام تلك الأسلحة في القصف السعودي على اليمن، في الوقت الذي تعرضت فيه المملكة المتحدة للانتقادات حادة بسبب بيع الأسلحة للسعودية، رغم ارتكابها جرائم حرب في اليمن.

الجدير بالذكر أن محكمة الاستئناف، كانت قد أشارت في الشهر الماضي إلى أنه من غير المنطقي ومن غير القانوني، أن تسمح الحكومة ببيع أسلحة بريطانية الصنع للقوات السعودية لاستخدامها في اليمن، دون إجراء بعض التقييمات على الأقل فيما إذا كانت الحوادث السابقة قد بلغت أم لا لانتهاكات القانون الدولي الإنساني.