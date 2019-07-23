التحالف يُعلن إسقاط طائرة مُسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه عسير



أعلن التحالف السعودي في اليمن، إسقاط طائرات مسيرة أطلقتها جماعة أنصار الله "الحوثيون"، تجاه مدينة عسير.

جاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" أشار فيه إلى أن قوات التحالف تمكنت من اسقاط طائرة مسيرة صباح اليوم الثلاثاء، أطلقتها جماعة أنصار باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمنطقة عسير.

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قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" : قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم ، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمنطقة عسير .#واسpic.twitter.com/ghy71SZSxh — واس (@spagov) July 23, 2019

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