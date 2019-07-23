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التحالف يُعلن إسقاط طائرة مُسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه عسير

منذ 42 دقيقة
عدد القراءات: 86
التحالف يُعلن إسقاط طائرة مُسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه عسير


أعلن التحالف السعودي في اليمن، إسقاط طائرات مسيرة أطلقتها جماعة أنصار الله "الحوثيون"، تجاه مدينة عسير.

جاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" أشار فيه إلى أن قوات التحالف تمكنت من اسقاط طائرة مسيرة صباح اليوم الثلاثاء، أطلقتها جماعة أنصار باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمنطقة عسير.
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