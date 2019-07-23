وقفة شعبية بالمغرب تطالب بفتح الحدود مع الجزائر (شاهد)

أقام عشرات المغاربة وقفة احتجاجية على الجانب المغربي من الحدود مطالبين بإزاحة جميع الأشكال التي تعرقل التواصل المباشر بين الشعبين الجاري ، وسط احتفالات بفوز المنتخب الجزائري لكرة القدم ببطولة كأس أفريقيا للأمم.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات حملت مطالب اجتماعية واقتصادية، من بينها "من أجل حرية التنقل" و"افتحوا الحدود".

وكشف شريط فيديو نشره موقع "شمس بوست" قيام عشرات المغاربة بوقفة احتجاجية صباح الثلاثاء 23 تموز/يوليو الجاري، تطالب بفتح الحدود مع الجزائر.



وأظهر الشريط رفع سيدة عجوز صوتها قائلة: "نريد جمع الشمل ..نريد جمع الشمل".