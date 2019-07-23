"شاهد".. طلاب الجزائر يواصلون احتجاجاتهم

واصل طلاب الجزائر اليوم الثلاثاء 23 يوليو ، احتجاحاتهم الإسبوعية ضد رموز النظام .
وانطلقت المسيرات الطلابية في البداية من ساحة شهداء تحت شعار "دولة مدنية ماشي عسكرية"
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