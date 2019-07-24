تحريض صهيوني ضد ميناء بيروت.. هل يخطط العدو لضرب لبنان؟

اتهم لبنان العدو الصهيوني بتهديد بنيته التحتية المدنية، بعد أن أبلغ العدو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بأن إيران تستغل ميناء بيروت لتهريب أسلحة إلى جماعة حزب الله.

وقال سفير العدو لدى الأمم المتحدة، داني دانون: "ميناء بيروت أصبح الآن ميناء حزب الله". وترى إسرائيل أن حزب الله الذي خاضت ضده حربًا لمدة شهر عام 2006، يمثل أكبر تهديد على حدودها.

وقالت مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة، أمل مدللي، إن اللبنانيين يرون أن مثل هذه التهديدات تمثل تهديدات مباشرة على السلام والبنية التحتية المدنية. ويشارك حزب الله في الحكومة الائتلافية في لبنان.

وقالت مدللي "إذا كان يستخدم (تلك التهديدات) ليعد العدة والمجتمع الدولي لشن‭‭ ‬‬هجوم على المطارات والموانئ المدنية للبنان وبنيته التحتية مثلما فعلوا في عام 2006، فإن على هذا المجلس ألا يلتزم الصمت".