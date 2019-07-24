وكالات أنباء: فشل محاولة انقلاب على المجلس العسكري السوداني

كشفت وكالات إعلام سودانية، عن محاولة انقلاب في السودان، اعتقل على إثرها عدد من ضباط الجيش وملاحقة آخرين.

كما قام الإعلام السوداني بنشر أسماء بعض أسماء ضباط المعتقلين، منهم رئيس الأركان المشتركة الفريق أول "هاشم عبد المطلب"، وقائد سلاح المدرعات اللواء "نصر الدين عبد الفتاح"، وقائد المنطقة المركزية اللواء "بحر"، بالإضافة إلى القياديين "علي كرتي" و"الزبير أحمد الحسن".

ومن جانبه أشار موقع "أخبار السودان"، إلى أن تلك المحاولة ليست الأولى ضد "المجلس العسكري السوداني، فقد سبقتها محاولة في 13 يونيو الماضي، واعتقل الجيش على إثرها مجموعتين من الضباط الأولى مكونة من 5 ضباط، أما الثانية فعدد أفرادها 12 ضابطا.

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