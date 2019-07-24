Responsive image

21º

24
يوليو

الأربعاء

26º

24
يوليو

الأربعاء

خبر عاجل

مصادر عسكرية يمنية للجزيرة: القوات السودانية المشاركة في التحالف باليمن انسحبت من مناطق بمحافظة الحديدة

 خبر عاجل
  • مصادر عسكرية يمنية للجزيرة: القوات السودانية المشاركة في التحالف باليمن انسحبت من مناطق بمحافظة الحديدة
     منذ دقيقة
  • الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة: هناك فرصة حقيقية لحل ملف الأسرى والمفقودين إذا كانت هناك رغبة جادة لدى قيادة الاحتلال غزة
     منذ 18 ساعة
  • نائب وزير الخارجية الإيراني: طهران ستؤمن مضيق هرمز ولن تسمح باضطراب الملاحة في هذه المنطقة الحساسة.
     منذ 18 ساعة
  • الجزيرة: قوات حكومة الوفاق تشن هجوما على قوات حفتر في جنوب عاصمة طرابلس .
     منذ يوم
  • الجزيرة: طائرات حربية تقصف مجددا سوق معرة النعمان في ريف إدلب الذي قتل فيه عشرات المدنيين أمس.
     منذ يوم
  • فوز بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني السابق بزعامة حزب المحافظين ويصبح رئيسا لوزراء بريطانيا خلفا لتيريزا ماي.
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:27 صباحاً


الشروق

5:03 صباحاً


الظهر

12:01 مساءاً


العصر

3:38 مساءاً


المغرب

6:59 مساءاً


العشاء

8:29 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

اتحاد الصحفيين العرب: من زاروا "الكيان الصهيوني" ليسوا منا!

منذ 18 دقيقة
عدد القراءات: 83
اتحاد الصحفيين العرب: من زاروا "الكيان الصهيوني" ليسوا منا!

نفى اتحاد الصحفيين العرب أن يكون الأشخاص الذين زاروا الكيان الصهيوني مؤخرا من السعودية والإمارات والبحرين والعراق، صحفيين ، مجددا التأكيد على تمسك والتزام "كافة أعضائه بقواعد النظام الأساسي للاتحاد، وهو الوقوف ضد كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني حتى يتم تحرير كل التراب العربي وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس.

وذكر بيان بالخصوص أن الاتحاد العام للصحفيين العرب قام "بمراجعة كافة المنظمات الصحفية الأعضاء بالاتحاد بالنسبة لموضوع زيارة بعض الصحفيين لإسرائيل حاليا".

وشدد تبعا لذلك على أنه تأكد بصورة قطعية من عدم "قيام أي صحفي ينتمي إلى هذه المنظمات بزيارة إسرائيل، خصوصا الصحفيين أعضاء جمعيتي الصحفيين البحرينية والإماراتية وهيئة الصحفيين السعوديين ونقابة الصحفيين العراقيين".حسب البيان.
اقرأ ايضأ :سعيا وراء #التطبيع.. وزير الخارجية البحريني يلتقي نظيره الصهيوني بواشنطن "صور"

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers