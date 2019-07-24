اتحاد الصحفيين العرب: من زاروا "الكيان الصهيوني" ليسوا منا!

نفى اتحاد الصحفيين العرب أن يكون الأشخاص الذين زاروا الكيان الصهيوني مؤخرا من السعودية والإمارات والبحرين والعراق، صحفيين ، مجددا التأكيد على تمسك والتزام "كافة أعضائه بقواعد النظام الأساسي للاتحاد، وهو الوقوف ضد كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني حتى يتم تحرير كل التراب العربي وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس.

وذكر بيان بالخصوص أن الاتحاد العام للصحفيين العرب قام "بمراجعة كافة المنظمات الصحفية الأعضاء بالاتحاد بالنسبة لموضوع زيارة بعض الصحفيين لإسرائيل حاليا".

وشدد تبعا لذلك على أنه تأكد بصورة قطعية من عدم "قيام أي صحفي ينتمي إلى هذه المنظمات بزيارة إسرائيل، خصوصا الصحفيين أعضاء جمعيتي الصحفيين البحرينية والإماراتية وهيئة الصحفيين السعوديين ونقابة الصحفيين العراقيين".حسب البيان.

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