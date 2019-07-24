إطلاق نار بسلاح ميري بعد اختطافه من مجند بمحطة مصر

أطلق شخص أعيرة نارية من سلاح ميري اختطفه من أحد المجندين المكلفين بحماية محطة مصر، اليوم الاربعاء، 24يوليو 2019، بسبب استيقافه، للكشف عن هويته وسبب تواجده بالمحطة.

وتلقت أجهزة الأمن، بلاغًا من النجدة يفيد بإصابة3 مجندين، على يد مجهول

وقال مصدر أمني في تصريحات إعلامية، إن البداية كانت مع استيقاف مجند لشخص للكشف عن هويته وسبب تواجده في المحطة، لكن الأمر تطور بعد اختطاف هذا الشخص لسلاح المجند، وإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي في المحطة.

وأضافت مصادر في تصريحات إعلامية، أنه أصيب 3مجندين في محطة مصر، من قبل مواطن خطف سلاح أحد المجندين المكلفين بحماية أمن المحطة.

وأفاد شهود عيان أن شاب في العقد الثالث من عمره وكان متواجد