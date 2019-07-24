رسم 30 وجها لشهداء السودان على جدران منازلهم

قرر فريق من الناشطين السودانيين بصحبة رسامة الجرافيتي أصيل دياب رسم نحوِ 30 وجها لضحايا الثورة الجارية في هذا البلد ، تخليدا لضحايا التظاهرات والثورة. وتعتبر دياب أن هذه العمليةَ تجعل هؤلاء أحياء في وسط المجتمع وتجبر الناس على تذكرهم سواء كانوا مع الثورة أو ضدها.

يأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال المحتجون السودانيون يهتفون لدى خروجهم في تظاهرات بين الحين والآخر للمطالبة بتسليم سلطة مدنية الحكم في البلاد "شهداؤنا لم يموتوا.. أحياء مع الثوار".

ويعد الرسم الغرافيتي وجه من وجوه الثورة السودانية وتعبير فني وتوثيقي حر اتبعه العديد من الفنانين السودانين رجالا ونساء.

وتخليدا لضحايا التظاهرات والثورة عملت مصممة الرسوم أصيل دياب مع فريق من النشطاء ومنذ شباط/فبراير الماضي على رسم نحو ثلاثين وجها من وجوه الضحايا على جدران منازل أسرهم بعد اخذ موافقة عائلاتهم.

فن الغرافيتي كان يُمارس في الخفاء لسنوات طويلة ولكن بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية انتشرت الرسوم المواكبة للاحداث على جدران الطرق والمنازل وكذلك في مناطق أخرى من العاصمة.

واشارت دياب الى ان رسم الوجه الواحد يكلّف نحو 625 دولارا بسبب جودة الألوان والأدوات قائلة انه أقل شيء يمكن أن يقدم للشهداء.

ومن بين الذين رسمت وجوههم على الحيطان وخلدت اسمائهم في ذاكرة عائلاتهم ، وليد عبد الرحمن.. محمد مطر.. وقبلهم بابكر أنور.