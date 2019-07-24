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بالصور: لاعب عربي ينسحب من مواجهة صهيوني في بطولة المواي تاي العالمية

منذ 3 دقيقة
عدد القراءات: 25
بالصور: لاعب عربي ينسحب من مواجهة صهيوني في بطولة المواي تاي العالمية

انسحب لاعب المنتخب العراقي لرياضة "المواي تاي"، علي الكناني، اليوم الاربعاء، 24يوليو2019، من بطولة العالم المقامة في تايلاند، بعد أن أوقعته قرعة الدور نصف النهائي للبطولة في مواجهة خصم صهيوني.

وقال رئيس وفد منتخب العراق "للمواي تاي"، في بيان للاتحاد، إن "لاعبنا مرشح لنيل ميدالية ذهبية ب‍بطولة العالم، وكنا نحتاج لموقف رسمي من الدولة العراقية للانسحاب".

وعلق وزير الشباب والرياضة: "نبارك نجاحات لاعبي المواي تاي في بطولة العالم، ونؤكد أنه لا يمكن التطبيع مع إسرائيل بأي شكل من الأشكال".

واعتبر الوزير أن انسحاب اللاعب أمام خصمه الصهيوني إنجاز بحد ذاته وانتصار للقيم والمبادئ، وأكبر من أي ميدالية أو كأس.

وتأهل علي الكناني إلى الدور قبل النهائي للبطولة المقامة حالياً في العاصمة التايلاندية بانكوك، بالفوز على منافسه الجنوب إفريقي، ليستان بيلي بنتيجة (30-25).

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