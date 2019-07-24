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بعد الإمارات.. انسحاب جزئي للقوات السودانية باليمن

منذ 2 دقيقة
عدد القراءات: 46
بعد الإمارات.. انسحاب جزئي للقوات السودانية باليمن

أعلن مصدر عسكري، اليوم الأربعاء 24 يوليو ، أن القوات السودانية المشاركة ضمن التحالف العربي في اليمن، انسحبت من بعض مناطق تمركزها غربي البلاد ، لتحل محلها قوات تابعة للجيش اليمني في إطار عملية إعادة تموضع القوات المشتركة في الساحل الغربي، والمكونة من أكثر من 11 لواءً عسكرياً" ، وذلك بعد أيام من انسحاب للقوات الإماراتية بشكل جزئي من الساحل الغربي، بعد عملية توزيع جديدة لقواتها في بعض المناطق اليمنية.

ونقلت الأناضول عن ، المتحدث باسم القوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي، العقيد "وضاح الدبيش": إن "القوات السودانية المشاركة في جبهة الساحل الغربي انسحبت من 3 مناطق كانت فيها (لم يُسمّها)".
وفي أبريل الماضي، قال الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" - نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان -:

"إننا متمسكون بالتزاماتنا تجاه التحالف، وستبقى قواتنا حتى يُحقّق التحالف أهدافه"، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".


وتصاعدت في الفترات الأخيرة المطالب في الشارع السوداني بسحب تلك القوات التي لا يُعرَف عددها على وجه اليقين.


يُشار إلى أن العمليات العسكرية تتباطأ في مختلف الجبهات باليمن وخاصة بعد انسحاب الإمارات.

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