Responsive image

25
يوليو

الخميس

26º

25
يوليو

الخميس

 خبر عاجل
  • الحركة الإسلامية السودانية تنفي في بيان ما نُسب إليها في بيان الجيش عن المشاركة في محاولة انقلابية
     منذ 9 ساعة
  • الأهلي يفوز بلقب الدوري ال41 بعد فوزه على المقاولون بـ3 أهداف لهدف
     منذ 9 ساعة
  • لبيت الأبيض يصف جلسة الاستماع لمولر في الكونغرس بأنها "كارثة للديموقراطيين"
     منذ 12 ساعة
  • مصادر عسكرية يمنية للجزيرة: القوات السودانية المشاركة في التحالف باليمن انسحبت من مناطق بمحافظة الحديدة
     منذ 15 ساعة
  • الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة: هناك فرصة حقيقية لحل ملف الأسرى والمفقودين إذا كانت هناك رغبة جادة لدى قيادة الاحتلال غزة
     منذ يوم
  • نائب وزير الخارجية الإيراني: طهران ستؤمن مضيق هرمز ولن تسمح باضطراب الملاحة في هذه المنطقة الحساسة.
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:28 صباحاً


الشروق

5:04 صباحاً


الظهر

12:01 مساءاً


العصر

3:38 مساءاً


المغرب

6:58 مساءاً


العشاء

8:28 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

حقيقة انفصال ملك المغرب عن زوجته سلمى

منذ 10 دقيقة
عدد القراءات: 67
حقيقة انفصال ملك المغرب عن زوجته سلمى

ترددت شائعات كثيرة منذ ربيع العام الماضي عن انفصال العاهل المغربي، محمد السادس، عن قرينته للا سلمى، ورغم أن الديوان الملكي لم يؤكد رسميا خبر الطلاق إلا أن بيانا باسم محامي العائلة الملكية، إريك ديبون موريتي، وصف سلمى بناني بالزوجة السابقة.

وكان محمد السادس وسلمى قد تزوجا في حفل كبير بالعاصمة الرباط في صيف عام 2002، وظهرت سلمى في السنوات التالية بصحبة زوجها في كثير من المناسبات والمراسم التي شارك فيها الملك.

ولكن غيابها من صورة عائلية للملك أثناء تعافيه من جراحة للقلب في باريس بداية عام 2018، مع وجود أبناء الملك وإخوته في الصورة، دفع بعض الصحف المغربية والدولية للتكهن بانفصال الملك عن قرينته.

وكان آخر ظهور رسمي للأميرة على شاشة التلفزيون الرسمي عام 2017 .

وبعد آخر ظهور رسمي لها، شاركت الأميرة في عدد من الأنشطة مثل فعاليات لمحاربة السرطان، كما التقطت لها صور في ساحة جامع الفنا في مراكش.

ولكن مجلة "غالا" الفرنسية قد نشرت في الآونة الأخيرة بيانا عن إريك ديبون موريتي، ينفي فيه شائعات عن هروب سلمى إثر خلافات حادة مع الملك. 

لكن المثير في البيان هو وصفه الأميرة بأنها "الزوجة السابقة" للعاهل المغربي وهو ما أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عد كثيرون تصريح المحامي بمثابة تصريح رسمي وتأكيد رسمي للانفصال.

وكانت مواقع الكترونية قد تحدثت عن عطلة لسلمى في اليونان في بداية يوليو الحالي صحبة ولي العهد دون أن ترافقهما ابنتها الأميرة خديجة.

وقال موريتي للمجلة الفرنسية إن "الملك محمد السادس، وزوجته السابقة للا سلمى يؤكدان معا أن الشائعات حول هروب، أو خطف الأطفال، متداولة منذ شهر يونيو، بشكل لا يمكن التسامح معه".

وأضاف أن "هذه الشائعات تم تكذيبها، رسميا، وبشكل قاطع من قبل الملك محمد السادس وزوجته الأميرة للا سلمى".

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers