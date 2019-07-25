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أنصار الله تُعلن استهداف قاعدة الملك "خالد" الجوية

منذ 8 دقيقة
عدد القراءات: 44
أنصار الله تُعلن استهداف قاعدة الملك "خالد" الجوية

نفذ سلاح الجو المسير التابع لـ"جماعة أنصار الله" الحوثية، عملية واسعة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط في عسير بطائرات قاصف 2k.

جاء ذلك حسب ما أعلنه العميد "يحيى سريع" المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله"، على حسابه بتويتر، حيث أكد على أن العملية استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأماكن التذخير والتجهيز ومواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية وقد أصابت أهدافها بدقة عالية.

كما أشار سريع إلى أن العمليات  العميد تأتي ردًا على العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة والتي بلغت خلال 12 ساعة الماضية 21 غارة جوية.
يُجدر الإشارة إلى أن سلاح الجو المسير، كان قد نفذ عملية هجومية واسعة على قاعدة الملك خالد الجوية الثلاثاء الماضي.

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