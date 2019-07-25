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رويترز: هناك مُباحثات لوقف الأعمال العسكرية باليمن نهاية 2019

منذ 34 دقيقة
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رويترز: هناك مُباحثات لوقف الأعمال العسكرية باليمن نهاية 2019


كشفت وكالة الأنباء "رويترز" عن بدء محادثات بحلول الخريف، بشأن هدنة سارية تم التوصل إليها برعاية أممية في مدينة الحديدة اليمنية لتصبح وقفا عاما لإطلاق النار.

ونقلت رويترز تصريحات مصدران دبلوماسيان، أكدوا على أن هذا قد يمهد السبيل لإجراء مفاوضات بشأن إطار سياسي لإنهاء العدوان على اليمن، مُشيرين إلى أن تقليص الوجود الإماراتي باليمن، يخلق زخم من أجل تطبيق هدنة على مستوى البلاد هذا العام.

كما أشار المصدران إلى أن الإماراتيون لا يريدون الاستمرار في التعرض للانتقاد الشديد بسبب حرب لا يمكنهم الفوز فيها، موضحين أن هناك زخم حقيقي لوقف الأعمال العسكرية بحلول ديسمبر، وذلك رغم أن مليون شيء قد يفشل.

 

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