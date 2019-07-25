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اعتقالات متواصلة بالسودان تطال قيادي بحركة إسلامية وسياسيين وإعلاميين

منذ 39 دقيقة
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اعتقالات متواصلة بالسودان تطال قيادي بحركة إسلامية وسياسيين وإعلاميين

شنت قوات الأمن السودانية اليوم الخميس 25 يوليو ، حملة اعتقالات طالت قيادات عسكرية وسياسية في البلاد بعد ساعات من إعلان المجلس العسكري الحاكم في البلاد عن إحباطه ما قال إنها "محاولة انقلابية". 
ومن بين من طالتهم الحملة القيادي بحركة "الإصلاح الآن" أسامة توفيق، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر من الحركة وآخر من أسرة توفيق.

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء اعتقلت سلطات الأمن السوداني، نقيب الصحفيين السودانيين، ورئيس اتحاد صحفيي شرق أفريقيا، الصادق الرزيقي.
ويشغل الرزيقي رئيس مجلس إدارة صحيفة الصيحة السودانية، ورئيس تحرير الصحيفة المملوكة لمحمد حمدان دقلو "حميدتي" نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي.
كما أشارت وسائل إعلام سودانية إلى اعتقالات طالت القيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني كمال عبد اللطيف، بعد ساعات من اعتقال الأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن، ووزير الخارجية الأسبق علي كرتي.
وفي وقت سابق، نفت الحركة الإسلامية في السودان أي علاقة لها بما أعلنه المجلس العسكري بشان "المحاولة الانقلابية"، وفق بيان أصدرته في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء.

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