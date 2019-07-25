محمد الناصر يخلف السبسي في رئاسة تونس مؤقتًا

أعلن رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، نفسه رئيسا للبلاد، إثر وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السّبسي، اليوم الخميس 25 يوليو.

وأعلن نائب رئيس مجلس الشعب التونسي عبد الفتاح مورو، أن رئيس البرلمان محمد الناصر سيتولى بعد ظهر اليوم الرئاسة المؤقتة للجمهورية التونسية، وقال للصحافيين إن محمد الناصر سيؤدي اليمين في البرلمان اليوم عند الساعة 16:00. وبحسب الدستور فإن الناصر يمكنه تولي الرئاسة الموقتة لمدة أدناها 45 يوما وأقصاها 90 يوما.

وشدد الناصر في تصريح للتليفزيون الرسمي على أن "الدولة ستستمر وحسب دستور تونس، فإن رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) هو الذي يتولى رئاسة الجمهورية".