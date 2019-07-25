مصرع وإصابة أسرة إثر اصطدام قطار بـ "توك توك" بطنطا

لقي شخصين مصرعهما فيما أصيب 3 أخرين من أسرة واحده ، عقب إصطدام القطار المتجه من مدينة طنطا إلى دسوق بـ "توك توك"، عند مزلقان "عزبة مصباح" الخلفي، التابع لقرية "إبشواي الملق" بمركز "قطور" محافظة الغربية.

وكان اللواء "طارق حسونة" مدير أمن الغربية، تلقّى إخطارًا من مركز شرطة "قطور"، يفيد باصطدام قطار (طنطا - دسوق) بـ "توك توك" داخل مزلقان "عزبة مصباح".

وبالانتقال والفحص تبيّن أن المصابين زوجة وبناتها الاثنتين، ومصرع الزوج وجاره، كانوا جميعاً يستقلون "توك توك" متجهين إلى قريتهم.

وارتفع عدد الحوادث خلال عام 2018 إلى 8480 حادثة، أسفرت عن وفاة 3078 شخصاً، وإصابة 11830 شخصاً آخرين، وإتلاف 13441 مركبة.

كما ذكر التقرير أن التكلفة المقدرة للحوادث عام 2017 بلغت 28.9 مليار جنيه، وتوقّع أنّ تصل تكلفة حوادث الطرق عام 2020 إلى 27.1 مليار جنيه.