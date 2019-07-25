تهديد بالقتل في حالة البراءة.. تطور جديد بقضية "فتاة العياط"

في تطور جديد في قضية "أميرة" 15 سنة، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط" المتهمة بقتل شاب حاول اغتصابها، كشفت محامية الفتاة عن تلقيها تهديدات بالقتل من قبل مجهولين طالبوها بالتخلي عن الدفاع عن الفتاة.

وقالت المحامية دنيا المقدم التى تتولى الدفاع عن فتاة العياط، إنها تلقت تهديدات عبر "فيسبوك" من مجهولين.

وأضافت في تصريحات صحفية أن مرسلي التهديدات طالبوها بعدم الدفاع عن المتهمة بهذه القضية.

ووفقا للحامية، جاء في نص هذه الرسالة :"ابعدي عن القضية يا أستاذة دينا علشان لو البنت خرجت وأخدت براءة، أحنا مش هنسيب حق ابننا، وهناخد القصاص".

وأكدت المحامية أنها سوف تقدم صور طبق الأصل من تلك التهديدات إلى قسم الشرطة في بلاغ خلال الساعات القادمة.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة العياط قد قرر حبس الفتاة لمدة 15 يوما بتهمة القتل العمد، بعد أن طعنت المجني عليه، الأمير مهند، 21 سنة، سائق، بالسكين، وسددت له 13 طعنة في مختلف أنحاء جسده، خلال محاولته اغتصابها تحت تهديد السلاح.

وكانت التحريات قد أكدت أن الفتاة نفذت الجريمة دفاعا عن نفسها وشرفها.