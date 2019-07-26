"مواكب" جماهيرية اليوم بالسودان قبيل استئناف مفاوضات الخرطوم

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، عن انطلاق مواكب جماهيرية عقب صلاة الجمعة 26 يوليو ، للمطالبة بتجنب المحاصصة الحزبية، في حكومة الفترة الانتقالية، إلى جانب عقد ندوات مسائية في الأحياء للتنوير بالراهن السياسي ، وذلك قبل يوم واحد من استئناف عملية التفاوض بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، عقب اتفاق الأخيرة مع الجبهة الثورية بالعاصمة أديس أبابا، بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية.

وقال تجمع المهنيين في بيان له إلى أن "الشوارع امتلأت الخميس الماضي بالثوار، وكان مطلبهم الالتزام بإعلان الحرية والتغيير، وتجنب المحاصصة الحزبية". معتبرا أن "هذه المطالب تقترن بسلسلة مترابطة منها: الحرية والسلام والعدالة والوفاء للشهداء والمفقودين، ومحاسبة القتلة، وتسليم السلطة المدنية الانتقالية".



والخميس، شهدت مدن سودانية، مسيرات دعت إلى الالتزام بإعلان الحرية والتغيير وتشكيل الحكومة المدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة، استجابة لقوى الحرية والتغيير.