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فقدان أكثر من 100 مهاجر غرق قاربهم بسواحل ليبيا

منذ 12 دقيقة
عدد القراءات: 68
فقدان أكثر من 100 مهاجر غرق قاربهم بسواحل ليبيا

أعلن المتحدث باسم البحرية الليبية أيوب قاسم ، الخميس 25 يوليو ، إن 116 مهاجرا -على الأقل- فقدوا بعد غرق قارب خشبي قبالة ساحل مدينة الخمس (شرق العاصمة طرابلس).

ونقل المتحدث عن ناجين قولهم إن أكثر من مئتي مهاجر كانوا على متن القارب ، تم إنقاذ نحو 132 على يد خفر السواحل الليبي وصيادين محليين.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قالت في وقت سابق اليوم إن هناك مخاوف من احتمال وفاة ما يصل إلى 150 شخصا في الحادث، في حين أمكن إنقاذ 150 آخرين.

يشار إلى أن الساحل الليبي شهد في يونيو/حزيران 2018 غرق نحو 220 مهاجرا وإنقاذ 762 آخرين كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط إلى أوروبا.

كما غرق في مايو/أيار الماضي سبعون مهاجرا على الأقل، جراء غرق قاربهم قبالة المياه الإقليمية التونسية..

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