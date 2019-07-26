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ملايين الجزائريون يستعدون للمشاركة في الجمعة الـ23

منذ حوالى ساعة
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ملايين الجزائريون يستعدون للمشاركة في الجمعة الـ23

 يستعد ملايين الجزائريين اليوم26 يوليو ، للمشاركة في تظاهرات الجمعة ال23 من الحراك الشعبي السلمي الذي انطلق في 22 فبراير الماضي ، للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية ورحيل رموز النظام الفاسد.وتأتي الجمعة ال23 للحراك بعد بدء النظام خدعة جديدة باستخدام مجموعة من الشخصيات بزعم دعوتهم لقيادة الحوار الوطني، رغم أن المطالب الشعبية تدعو لرحيل بن صالح وبدوي قبل أي اجراء.


واطلق النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للحشد و للمشاركة في جمعة اليوم 26 يوليو في كل أنحاء الجزائر.


وأكد الناشطون على مطالب الحراك برحيل رموز النظام الفاسد، وعلى رأسهم الجنرال أحمد قايد صالح رئيس الأركان، والرئيس المعين عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي، واستحالة اجراء أي انتخابات في ظل مرافقة هؤلاء.

ويطالب الجزائريون برحيل هؤلاء الباءات وتعيين حكومة كافاءات وطنية لم يتلوث أعضائها بفساد منظومة عبد العزيز بوتفليقة، وتعيين رئيس مشهود له بالوطنية والنزاهة، إضافة لإنشاء لجنة وطنية لتنظيم الانتخابات الرئاسية.

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