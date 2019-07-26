إصابة 12بينهم 5من أسرة واحدة في حادثي سير بمركز إهناسيا وبني سويف

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أصيب 12شخصًا، بينهم 5 من أسرة واحدة، في حادثي سير، اليوم الجمعة، 26يوليو2019، إثر حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق قرية"منشأة الحج" بمركز إهناسيا، والحادثة الثانية وقعت إثر تصادم سيارتي ملاكي أعلى كوبري شرق النيل بمدينة بني سويف.



وتلقت غرفة عمليات مديرية الصحة ببني سويف، بلاغين بوقوع حادثي سير، بمركزي إهناسيا وبني سويف، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادثين، وتبين إصابة12شخصًا، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي والجامعي.

وقال مصدر في تصريحات إعلامية: أن الحادث الأول وقع إثر إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق قرية "منشأة الحج"بمركز إهناسيا، ونتج عنه إصابة 6 أشخاص، بينهم 5 من أسرة واحدة، نقلتهم 4 سيارات إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وهم:

مصطفى عباس مصطفى ٣٥ سنة، فلاح مقيم بقرية باروط بمركز بني سويف، مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليسرى

سالم حسن سالم، 35 سنة، مصابا بسحجات وكدمات

نورا سيد سليمان، 21 سنة، مصابة بسحجات بالرأس

عبد الراضي سالم١٠ سنوات، مصاباً بسحجات وكدمات

حسين سالم حسن7 سنوات مصاباً بجروح متفرقة بالجسم

نورهان سالم حسن٥ سنوات، مصابة بكدمات بالجسم وجميعهم مقيمون بمحافظة الفيوم.

وأضاف المصدر، أن الحادث الثاني، وقع إثر تصادم سيارتي ملاكي أعلى كوبري شرق النيل بمدينة بنى سويف، ونتج عنه إصابة 6 أشخاص آخرين، نقلتهم 3 سيارات إسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وهم:

ريهام صلاح الدين قرني 42 سنة، مهندسة، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى

محمد محمود محمد، ٣٥ سنة مصاباً بسحجات وكدمات بالجسم

محمود محمد٤٠ سنة محامٍ، مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري

ورويدا ماهر شعبان ٧ سنوات، مصابة باشتباه كسر بالحوض

ماهر شعبان كامل٥٠ سنة، مدرس، مصاباً باشتباه كسر بالساقين

وزياد ماهر شعبان١٢ سنة، طالب، مصاباً بكسر بالساق اليسرى

وجميعهم يقيمون بمدينة بنى سويف، وجرى تحرير المحاضر اللازمة

و وقع اليوم أيضا حادث مشابهاً، وأصيب عدة أشخاص إثر حادث تصادم بين سيارتين على طريق الواحات الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث مرورى علي طريق الواحات الصحراوي.