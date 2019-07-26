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"أمنستي" تحذر من إعدام العودة وتدعو للإفراج عنه "فورا"

منذ 2 دقيقة
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"أمنستي" تحذر من إعدام العودة وتدعو للإفراج عنه "فورا"

طالبت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" ، في بيان لها اليوم الجمعة 26 يوليو ، السلطات السعودية بإطلاق سراح الداعية الإسلامي البارز "سلمان العودة"، بشكل فوري و"دون قيد أو شرط". مضيفة أنها تشعر بقلق بالغ من احتماليه الحكم على الشيخ العودة بالإعدام وتنفيذ حكم الإعدام بحقه.    


وذلك تعقيبا على توارد أنباء بمطالبة المدعي العام السعودي بالحكم بإعدام "العودة"، في جلسة مقررة الأحد أمام محكمة "مكافحة الإرهاب"، المعروفة باسم المحكمة الجزائية المتخصصة.

وأوضحت أنه منذ اعتقاله ما يقرب من عامين، مر الشيخ العودة بظروف مروعة، بينها الاحتجاز المطول قبل المحاكمة، والحبس الانفرادي لشهور، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي".


ودعا البيان إلى "إطلاق سراح العودة على الفور ودون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه".


والأربعاء، قال عبد الله نجل الداعية سلمان العودة، عبر تويتر: "بعد أربعة أيام (الأحد) ستكون جلسة محاكمة الوالد السرية، التي يطالب فيها المدّعي العام في السعودية بالقتل تعزيرا، بناء على 37 تهمة فضفاضة".


يشار إلي أنه  السلطات السعودية مأوقفت في سبتمبر 2017، عدة دعاة، أبرزهم سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.

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