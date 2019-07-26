"التغيير" بالسودان تقرر نشر الوثيقة الدستورية قبل التفاوض

علنت قوى إعلان الحرية والتغيير، الجمعة 26 يوليو ، أنها تريد نشر الوثيقة الدستورية قبل بدء التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي في السودان.

جاء ذلك وفق ما أكده، القيادي بـ"قوى التغيير"، محمد ضياء الدين، في تدوينة نشرها عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك".

وكتب أن "قوى الحرية والتغيير قررت نشر الوثيقة الدستورية (الإعلان الدستوري) للشعب السوداني، للإطلاع وإبداء الرأي حولها".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من المجلس العسكري حول ما ورد بتدوينة "ضياء الدين".

وتتضمن وثيقة الإعلان الدستوري، صلاحيات وسلطات المجلس السيادي ورئيس الوزراء خلال المرحلة الانتقالية.

