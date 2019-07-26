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النيابة السودانية تستعرض تحقيقاتها بـ"فض" القيادة العامة

منذ حوالى ساعة
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النيابة السودانية تستعرض تحقيقاتها بـ"فض" القيادة العامة

قررت النيابة العامة السودانية عقد مؤتمر صحفي، يوم غد السبت 27 يوليو ، للكشف عن نتائج تحقيقاتها في أحداث فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو الماضي، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 متظاهر وفقا لبيانات للمعارضة.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" إن رئيس اللجنة مولانا فتح الرحمن سعيد، وأعضاء لجنته، سلموا يوم الأحد الماضي تقرير التحقيق للنائب العام، والذي أوضح لوكالة السودان للأنباء أنه سيطلع على التقرير ويطلع الرأي العام على بعض ملامحه دون الإخلال بسير العدالة.

وتصاعدت الاحتجاجات خلال الأيام الماضية رافعة شعار "العدالة أولا"، وطالب المحتجون بحقوق ضحايا فض الاعتصام والمتظاهرين خلال فترة الاحتجاجات.

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