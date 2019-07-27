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مُستشار أردوغان يصف العلاقات بين السعودية والإمارات والاحتلال بـ"الخيانة الكبرى"

منذ 5 دقيقة
عدد القراءات: 40
مُستشار أردوغان يصف العلاقات بين السعودية والإمارات والاحتلال بـ"الخيانة الكبرى"

أشار "ياسين أقطاي" مُستشار الرئيس التُركي "رجب طيب أردوغان"، إلى أن تطبيع العلاقات بين الإمارات السعودية من جهة و دولة الاحتلال من جهة أخرى، يُعتبر خيانة الكبرى.

جاء ذلك في تصريحات لأقطاي مع حوار مع صحيفة "الراية" القطرية حيث قال: التطبيع هو عار على الإمارات والسعودية، وكل من يساعد إسرائيل على قمع الشعب الفلسطيني، هو عدو للمسلمين، لأنها تغتصب فلسطين، وتعمل على تهويد القدس وهدم الأقصى.

وأضاف مُستشار أردوغان: كل من يوافق على صفقة القرن سيتعرض لمحاكمة التاريخ حتى بعد موته، مُطالبًا حكام الإمارات والسعودية بوقف دعمهم لصفقة القرن ودولة الكيان الصهيوني.

وبالحديث عن العلاقات التركية مع السعودية والإمارات قال أقطاي: يصعب علنيا فهم ذلك، مع أننا لا نضمر الشر لأحد من العرب والمسلمين ونريد التعاون مع الجميع، دون التدخل في شؤون الغير، وما نزال نمد أيدينا للجميع لمصلحة المسلمين.

واختتم أقطاي تصريحاته قائلاً: النموذج التركي الذي ألهم الربيع العربي أخاف الإمارات والسعودية، مع أننا لم ندعم الربيع العربي، بل أيدناه فقط وساندنا الشعوب العربية الساعية لتحقيق الحرية والديمقراطية، لكننا لم نحرك أحدا في الإمارات والسعودية، ومع ذلك فإنهم يخافون من امتداد عثماني متخيل جديد في المنطقة.

 

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