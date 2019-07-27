الأمم المتحدة تتهم السعودية والإمارات بانتهاك حقوق الأطفال في اليمن

أصدر الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" تقرير أممي، اتهم فيه التحالف السعودي الإماراتي بقتل مئات الأطفال في اليمن.

وحسب التقرير السنوي لمجلس الأمن الدولي، فإن غارات التحالف قتل نحو 729 طفل خلال العام الماضي، وهو ما يمثل نحو نصف إجمالي عدد الضحايا من الأطفال.

كما قرر الأمين العام للأمم المتحدة إدراج السعودية والإمارات على القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال في اليمن للعام الثالث على التوالي، مُتهمًا التحالف بشن 350 غارة سعودية على المدارس والمستشفيات، بجانب تسجيل 800 حالة حرمان من وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال.

وفي سياق مُتصل كشفت تقرير جوتيريش عن تورط السعودية بتجنيد 3000 طفل في الحرب الدائرة في اليمن، وحرمان نحو مليوني طفل من الدراسة، بسبب التصعيد الذي شهدته مدينة الحديدة رغم الهدنة النسبية.

وفي ختام التقرير، أشار إلى أنه لا يفرض إجراءات ضد الأطراف التي يتم إدراجها في القائمة السوداء، ولكنه يفضح أطراف الصراع على أمل دفعها لتنفيذ إجراءات لحماية الأطفال.