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مستوطنون يقتلعون عشرات أشجار الزيتون المثمرة جنوب نابلس

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 106
مستوطنون يقتلعون عشرات أشجار الزيتون المثمرة جنوب نابلس

قام مستوطنون صهيونيون ، اليوم السبت 27 يوليو ،  على اقتلاع عشرات أشجار الزيتون المثمرة من أراضي تعود لفلسطينيين في قرية ياسوف جنوبي نابلس ، وذلك في ظل مايقوم به مستوطني الكيان من عمليات عربدة وتخريب مستمرة في الأراضي الزراعية والممتلكات بالضفة المحتلة.


وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان منير قادوس، لوكالات إعلام فلسطينية، إن مستوطنين من مستوطنة "رحاليم" اقتلعوا وحطموا 80 شجرة زيتون كبيرة ومثمرة واقعة في منطقة المحاور جنوب شرق قرية ياسوف التي تقع على بعد مئات الأمتار من حاجز زعترا جنوبي نابلس.

ويمارس المستوطنون عمليات عربدة وتخريب مستمرة في الأراضي الزراعية والممتلكات الخاصة بالضفة الغربية المحتلة، بحماية من قوات الاحتلال، بهدف ترحيل الفلسطينيين والسيطرة على ما تبقى من أراضيهم.

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