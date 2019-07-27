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فيديو لـ"MEE" يكشف تورط نجل حفتر بتجنيد أطفال (شاهد)

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 198
فيديو لـ"MEE" يكشف تورط نجل حفتر بتجنيد أطفال (شاهد)

كشف فيديو نشره موقع "ميدل إيست أي" البريطاني، اليوم السبت 27 يوليو ، تورط "خالد"، نجل اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بتجنيد أطفال في الصراع الدائر بالبلاد.
ويظهر في المقطع 8 قاصرين، يتم استجوابهم داخل قاعة، يظهر على جدرانها شعار قوة الإسناد التابعة لمديرية أمن الزاوية، شرق العاصمة طرابلس.


ولم يشر المقطع إلى هوية الجهة التي أجرت الاستجواب، إلا أنه يتوقع أنها تابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.


وقال أحد القاصرين، وهو من مواليد عام 2001، إنه مُجنّد في الكتيبة 107، بقيادة خالد حفتر، منذ  نوفمبر  2018، بينما قال آخرون إنهم أخبروا بأنهم سيرسلون لاستعراضات عسكرية فقط، في الوقت الذي أرسلوا فيه للهجوم على طرابلس وغيرها.


بدوره، أشار آخر إلى أنه تلقى دورة عسكرية مدتها شهر في مدينته صبراتة، وأنه تم تهديدهم بالملاحقة من الشرطة العسكرية التابعة لحفتر في حال لم يلتحقوا بالقوات المتوجهة لمهاجمة مدينة الصرمان، لافتا إلى أنه لم يكن يحمل سلاحا.

 


ويوضح موقع "ميدل إيست آي" أن الأدلة الجديدة على تورط قوات حفتر بتجنيد أطفال ليست الوحيدة، حيث أظهر مقطع سابق طفلين بملابس عسكرية، أثناء الإدلاء بشهادتيهما، بعد ضبطهما من قوات الوفاق، في أبريل الماضي.

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