احتجاجات بالخرطوم و"الحرية والتغيير" ترفض نتائج تحقيق فض الاعتصام

احتج عشرات السودانيين، اليوم السبت 27 يوليو ، شرقي العاصمة الخرطوم؛ تنديداً بنتائج لجنة التحقيق التابعة للنيابة العامة حول فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو الماضي.

وأفاد شهود عيان، لوكالة "الأناضول"، أن مواطنين في عدة مناطق بحي "بري" القريب من مقر قيادة الجيش، أغلقوا الشوارع الرئيسية بالمتاريس وأشعلوا إطارات السيارت؛ تعبيراً عن غضبهم من نتائج التحقيق.

فيما قال أحد المشاركين: إن "نتائج لجنة التحقيق المعلنة اليوم تعني أن القتلة سيكونون طلقاً ولن يُسائلهم أحد".

وأعلنت "قوى الحرية والتغيير" بالسودان رفضها نتائج لجنة التحقيق التابعة للنيابة العامة حول فض اعتصام الخرطوم، وتمسّكت بضرورة تحقيق مستقل بمراقبة إقليمية.

وأفاد حزب المؤتمر السوداني - في بيان - السبت بأنه "كما هو متوقع لم تخيّب لجنة التحقيق الظنون بها، إذ بثّت تقريراً تمت صياغته بهدف واحد لا غير؛ هو إخفاء الحقائق ودفنها تحت الركام".

من جانبه، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير "محمد الحسن المهدي" عبر صحفته على "فيسبوك": إن "تقرير لجنة التحقيق التي كوّنها المجلس العسكري لا يعنينا في شيء".