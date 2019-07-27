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السراج" لـ "ماكرون": الحديث عن وقف القتال يجب توجيهه للمعتدي

منذ حوالى ساعة
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السراج" لـ "ماكرون": الحديث عن وقف القتال يجب توجيهه للمعتدي

قال رئيس حكومة الوفاق الليبية "فايز السراج" للرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" في لقاء جمع الجانبين في العاصمة التونسية، اليوم السبت 27 يوليو ، على هامش مشاركتهما في مراسم تشييع جثمان الرئيس "الباجي قايد السبسي" ، أن "الحديث عن وقف القتال يجب أن يُوجَّه للمعتدي"، في إشارة إلى قوات اللواء المتقاعد "خليفة حفتر". 
وحسبما أفاد بيان صادر عن مكتب "السراج" ، فإن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا وتداعيات الاعتداء على العاصمة "طرابلس".
وشدّد "السراج" خلال اللقاء على أن قوات حكومة الوفاق الوطني تمارس حقها المشروع في الدفاع عن النفس والحفاظ على مدنية الدولة. 
من جانبه، جدّد "ماكرون" رفضه الكامل لمهاجمة العاصمة وتهديد حياة المدنيين، لافتاً إلى ضرورة وقف القتال والعودة إلى المسار السياسي. 
يشار إلى أن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا قال منتصف يوليو الجاري: إن لديه "معلومات استخباراتية" تفيد بدعم فرنسا إلى جانب دول أخرى قوات "حفتر"؛ للسيطرة على "طرابلس"، وهو ما لم ترد عليه "باريس".

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