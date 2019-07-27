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الأمم المتحدة تنتقد التحالف الذي تقوده السعودية والصهاينة بشأن قتل الأطفال

منذ 34 دقيقة
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الأمم المتحدة تنتقد التحالف الذي تقوده السعودية والصهاينة بشأن قتل الأطفال

انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في تقرير لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة 26 يوليو ، التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن والذي أدي لمقتل وأصابة 729 طفلا خلال 2018 فيما يمثل نحو نصف إجمالي عدد الضحايا من الأطفال.

وذكر جوتيريش أيضا في التقرير الذي أدرج التحالف ضمن قائمة سوداء للعام الثالث أن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قُتلوا‭ ‬أو جُرحوا العام الماضي على يد القوات الصهيونية بشكل أساسي كان الأعلى منذ 2014 على الرغم من عدم إدراج أي طرف في القائمة السوداء في ملحق التقرير السنوي الخاص بالأطفال في الصراعات المسلحة والذي اطلعت رويترز عليه.

ويعد التقرير محل جدال منذ فترة طويلة حيث يقول دبلوماسيون إن كلا من السعودية وإسرائيل مارست ضغوطا في السنوات الأخيرة في محاولة لعدم إدراجها في القائمة السوداء.

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