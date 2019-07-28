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"الوفاق" تستعيد كامل "معسكر النقلية" بطرابلس

منذ 10 دقيقة
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"الوفاق" تستعيد كامل "معسكر النقلية" بطرابلس

قال المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، مصطفى المجعي، أن قوات حكومة الوفاق الليبية، السبت 27 يوليو ، استعادتها كامل "معسكر النقلية" جنوبي طرابلس، بعد ساعات من سيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، عليه.

وأضاف المجعي، للأناضول، أن قواتهم استطاعت تكبيد خسائر كبيرة لقوات حفتر التي هاجمت المعسكر.

وأشار إلى أن عدد قتلى قوات حفتر التي تم احصائها داخل المعسكر بلغ عشرين جثة.

وفي وقت سابق السبت، قالت عملية بركان الغضب عبر فيسبوك إن القوات تعاملت مع مجموعة من عصابات حفتر في محيط معسكر النقلية، ودمّرت 5 آليات مسلحة بينها مدرعة إماراتية.


وفجر السبت، قصف طيران حربي تابع لحفتر، مقر الكلية الجوية بمصراتة، للمرة الأولى منذ بدء المعارك جنوبي العاصمة طرابلس.

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