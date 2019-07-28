فيديو | نجل خليفة حفتر يجند أطفال ليبيا

نشر موقع "ميدل إيست آي" مقطع فيديو يظهر قيام القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر بتجنيد أطفال ليبيين.

وأظهر الفيديو عددا من الأطفال -أعمارهم دون سن الرشد- وقعوا أسرى في يد قوات الوفاق، خلال المعارك التي دارت أثناء محاولة قوات حفتر السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس.

وقال الأطفال إن المسؤول عن تجنيدهم هو خالد حفتر، الذي يحمل رتبة آمر لواء، وهو نجل اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأضافوا أنهم أُجبروا على الالتحاق بالكتيبة رقم 107 التي يرأسها خالد حفتر، بعد أن أُبلغوا أنهم سيشاركون فقط في عرض عسكري، ومن يرفض سيعتقل عن طريق الشرطة العسكرية التابعة لقوات حفتر.