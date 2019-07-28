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من جديد.. الحوثيون يعلنون استهداف مطار نجران السعودي بطائرات مسيرة

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 99
من جديد.. الحوثيون يعلنون استهداف مطار نجران السعودي بطائرات مسيرة

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في اليمن يحيى سريع استهداف مطار نجران جنوبي السعودية بعدد من طائرات "قاصف كي2" المسيّرة.

وقال سريع إن الهجوم استهدف غرف التحكم والسيطرة للطائرات المسيرة ومرابضها، فضلا عن استهداف مواقع عسكرية أخرى. وأضاف أن الإصابة كانت دقيقة، وأدت إلى تعطيل الملاحة الجوية في مطار نجران، حسب قوله.

ولم يصدر على الفور بيان من السلطات السعودية لتأكيد أو نفي هذا الهجوم.

والشهر الماضي هدد المتحدث الحوثي بأن عملياتهم ستمتد إلى أهداف حساسة في أماكن أخرى غير متوقعة في السعودية، مؤكدا أن مطارات أبها وجازان وعسير ونجران أصبحت غير آمنة، وستتعرض للاستهداف الدائم والمتواصل.

وكثفت جماعة الحوثي مؤخرا هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ المتوسطة المدى على أهداف سعودية، لا سيما مطاري جازان وأبها، بينما تعلن الجماعة بين الفينة والأخرى مقتل جنود سعوديين في مواجهات قرب الحدود اليمنية.

ولم يقف تصعيد الحوثيين عند حدود المطارات، فقد أكدوا وصول طائراتهم المسيرة في يونيو الماضي إلى قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوبي غربي السعودية. وقبلها في 14 مايو الماضي، استهدفت سبع طائرات مسيرة محطتي ضخ للنفط السعودي في شركة أرامكو.

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