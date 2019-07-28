الاتحاد الأوروبي يستنكر إعدامات البحرين ويؤكد: عقوبة قاسية وغير إنسانية

أكد الاتحاد الأوروبي على أن تنفيذ البحرين أحكام الإعدام الأخيرة بحق ثلاثة أشخاص، تُمثل إنكارًا للكرامة الإنسانية.

جاء ذلك في بيان دعا فيه الاتحاد إلى إلغاء هذه العقوبة في المملكة، مُشيرًا إلى أن عقوبة الإعدام قاسية، وغير إنسانية، لا تنفع كرادع، وتمثل إنكارا للكرامة الإنسانية.

كما أوضح الاتحاد الأوروبي في بيانه أنه يعارض بلا مواربة عقوبة الإعدام تحت أي ظرف، ويدعو إلى إلغائها.

يُجدر الإشارة إلى أن البحرين كانت قد نفذت حكم الإعدام علي محمد العرب "25 عاما" وأحمد عيسى الملالي "24 عاما"، بزعم قتل شرطي في يناير 2017، فيما أعدم الرجل الثالث وهو من بنغلادش بتهمة قتل إمام مسجد بحريني، وتقطيع جثته والتخلص منها في الصحراء، "وفقا لوكالة الأنباء البحرينية".