مقتل شاب بحريني جراء قمع قوات النظام لتظاهرات بالعاصمة

قُتل شاب بحريني يُدعى "محمد إبراهيم المقداد"، خلال قمع قوات النظام البحريني تظاهرة في المنطقة القديمة بالعاصمة البحرانية المنامة.

وكانت عدة تظاهرات قد خرجت مساء أمس السبت في مناطق مختلفة من البحرين، خصوصاً في العاصمة المنامة وكرباباد وكرانة والمعامير وسترة والنبيه صالح والمصلى والدراز احتجاجا على إعدام النظام الشهيدين أحمد الملالي وأحمد العرب.

وحسب إفادة وكالات الأنباء، فقد وقعت مشاحنات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمنية في جزيرة سترة جنوب المنامة، كما أطلقت قوات الأمن الغازات السامة على المُحتجين ولاحقت المشاركين بالسيارات رباعية الدفع.