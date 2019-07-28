Responsive image

21º

28
يوليو

الأحد

26º

28
يوليو

الأحد

 خبر عاجل
  • الجزيرة مباشر, [27.07.19 21:58] عاجل | مراسل #الجزيرة: 3 قتلى و 8 جرحى في قصف نفذته طائرة تابعة لحفتر على مستشفى ميداني قرب مطار طرابلس
     منذ 13 ساعة
  • بيان المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق: السراج قال لماكرون إن الحديث عن وقف القتال يجب أن يوجه لقوات حفتر
     منذ 16 ساعة
  • قوات حفتر تنسحب من محيط معسكر النقلية جنوب طرابلس بعد محاصرته من ثلاث جهات
     منذ 19 ساعة
  • أمين مجلس الأمن القومي الإيراني خلال لقائه وزير خارجية عمان :على المجتمع الدولي وقف العدوان السعودي الإماراتي على اليمن.
     منذ 20 ساعة
  • أمين مجلس الأمن القومي الإيراني خلال لقائه وزير خارجية عمان : إيقاف طهران للسفينة البريطانية كان قانونيا ولحفظ سلامة الملاحة.
     منذ 20 ساعة
  • أمين مجلس الأمن القومي الإيراني خلال لقائه وزير خارجية عمان : طهران ترى أن من واجبها ضمان أمن مياه الخليج.
     منذ 20 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:30 صباحاً


الشروق

5:05 صباحاً


الظهر

12:01 مساءاً


العصر

3:38 مساءاً


المغرب

6:56 مساءاً


العشاء

8:26 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

مقتل شاب بحريني جراء قمع قوات النظام لتظاهرات بالعاصمة

منذ 2 دقيقة
عدد القراءات: 44
مقتل شاب بحريني جراء قمع قوات النظام لتظاهرات بالعاصمة

قُتل شاب بحريني يُدعى "محمد إبراهيم المقداد"، خلال قمع قوات النظام البحريني تظاهرة في المنطقة القديمة بالعاصمة البحرانية المنامة.

وكانت عدة تظاهرات قد خرجت مساء أمس السبت في مناطق مختلفة من البحرين، خصوصاً في العاصمة المنامة وكرباباد وكرانة والمعامير وسترة والنبيه صالح والمصلى والدراز احتجاجا على إعدام النظام الشهيدين أحمد الملالي وأحمد العرب.

وحسب إفادة وكالات الأنباء، فقد وقعت مشاحنات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمنية في جزيرة سترة جنوب المنامة، كما أطلقت قوات الأمن الغازات السامة على المُحتجين ولاحقت المشاركين بالسيارات رباعية الدفع.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers