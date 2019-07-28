"سننقذ سلمان العودة".. هاشتاج جديد لدعم الداعية السعودي

طالب رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالسعودية، بضرورة إنقاذ الداعية البارز "سلمان العودة" والإفراج عنه، وذلك تزامنًا مع عقد الجلسة المقررة لمحاكمة العودة أمام محكمة "مكافحة الإرهاب" والمعروفة باسم المحكمة الجزائية المتخصصة.



ومن جانبه علق نجل العودة على مُحاكمة والده قائلاً: تفصلنا فقط عدة ساعات على محاكمة الوالد السرّية التي يطالب فيها المدعي العام بالقتل تعزيراً بسبب نشاط الوالد العلمي السلمي العلني، مُشيرًا إلى أن والده لا يزال في الحبس الانفرادي منذ قرابة السنتين بعد اعتقال تعسفي وتفتيش عسكري للبيت واعتقال شقيق الوالد ومنع 17 شخصا من السفر.



وعلى سبيل الدعم للداعية السعودية وأملاً في تحريك الشارع، دشن رواد تويتر وسم "سننقذ سلمان العودة"، للمطالبة بتراجع النيابة العامة عن مطالبتها بإعدام العودة والإفراج عنه، وردًا على وسم دشنه الموالين للنظام السعودي "الإرهابي سلمان العودة".

وكان أبرز المُشاركين في الوسم الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين "علي القرة داغي"، حيث قال: مطالبة النائب العام بقتل العودة تعزيرًا، هو رغبة في قتل صوت العقل والوسطية، كي يسود صوت الجهل والتفريط.



بينما جاءت باقي التغريدات كالآتي....

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تُقام غداً الأحد جلسة محاكمة لفضيلة الشيخ #سلمان_العودة والتي يُطالب فيها النائب العام بقتله تعزيراً !!

يُريدون قتل صوت العقل والوسطية

كي يسود صوت الجهل والتفريط !!

اللهم إنا نستودعه عندك يا من لا تضيع عنده الودائع#سننقذ_سلمان_العودة — د. علي القره داغي (@aliqaradaghi) July 27, 2019

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عندما ترى البعض يؤيّدون إعدام الشيخ سلمان العودة وعوض القرني والدكتور علي العمري تتأكد بأن المجتمع السعودي أصبح موبوءاً بشبيحة تجرّدوا من أدنى درجات الآدمية و الأخلاق، ويعيشون في قاع السفالة والإنحطاط، وللأسف كل هذا السقوط والتشبيح بدعم من الحكومة !

.#الارهابي_سلمان_العوده ❌ — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) July 28, 2019

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الدكتور عبدالله العودة:

(إحدى التهم الموجهة لوالدي هي حيازة كتب الشيخ يوسف القرضاوي.. وعدم الدعاء لولي الأمر بما فيه الكفاية..) !



تخيلوا.. المجرمون يريدون إعدامه بسبب هذه التهم !#الارهابي_سلمان_العودهpic.twitter.com/rBt2ZYeud1 — نحو الحرية (@hureyaksa) July 28, 2019

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وصول وسم #سننقذ_سلمان_العودة لترند في السعودية رغم حشود الذباب الإلكتروني والمجندين الأمنيين في أوكار البغي والاستبداد.. يدل على هذا التعاطف الشعبي الضخم والانحياز لقيم العدالة في المجتمع والحمدلله — د. عبدالله العودة (@aalodah) July 28, 2019

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في العرائض التي دافعت عن الوالد ..

وقّع عليها عشرات الآلاف من داخل السعودية في ظرف الشهرين الماضيين..

مؤشر مهم جداً على التململ الشعبي رغم حملات القمع والتشريد والقتل في القنصليات والإعدامات والتعذيب..

✌️ باقون!#سننقذ_سلمان_العوده — د. عبدالله العودة (@aalodah) July 28, 2019

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