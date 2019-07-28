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"سننقذ سلمان العودة".. هاشتاج جديد لدعم الداعية السعودي

منذ 39 دقيقة
عدد القراءات: 87
"سننقذ سلمان العودة".. هاشتاج جديد لدعم الداعية السعودي

طالب رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالسعودية، بضرورة إنقاذ الداعية البارز "سلمان العودة" والإفراج عنه، وذلك تزامنًا مع عقد الجلسة المقررة لمحاكمة العودة أمام محكمة "مكافحة الإرهاب" والمعروفة باسم المحكمة الجزائية المتخصصة.

 
ومن جانبه علق نجل العودة على مُحاكمة والده قائلاً: تفصلنا فقط عدة ساعات على محاكمة الوالد السرّية التي يطالب فيها المدعي العام بالقتل تعزيراً بسبب نشاط الوالد العلمي السلمي العلني، مُشيرًا إلى أن والده لا يزال في الحبس الانفرادي منذ قرابة السنتين بعد اعتقال تعسفي وتفتيش عسكري للبيت واعتقال شقيق الوالد ومنع 17 شخصا من السفر.
 
وعلى سبيل الدعم للداعية السعودية وأملاً في تحريك الشارع، دشن رواد تويتر وسم "سننقذ سلمان العودة"، للمطالبة بتراجع النيابة العامة عن مطالبتها بإعدام العودة والإفراج عنه، وردًا على وسم دشنه الموالين للنظام السعودي "الإرهابي سلمان العودة".

وكان أبرز المُشاركين في الوسم الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين "علي القرة داغي"، حيث قال: مطالبة النائب العام بقتل العودة تعزيرًا، هو رغبة في قتل صوت العقل والوسطية، كي يسود صوت الجهل والتفريط.
 
بينما جاءت باقي التغريدات كالآتي....

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