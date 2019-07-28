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مصرع 8 أشخاص وإصابة 2 آخرين في حادثين منفصلين

منذ 42 دقيقة
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مصرع 8 أشخاص وإصابة 2 آخرين في حادثين منفصلين

لقي 3 أشخاص مصرعهم صباح اليوم الأحد، عقب تصادم سيارتين على طريق التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.

وكان أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي مع سيارة نقل بدائرة مركز التل الكبير.

وفي محافظة سوهاج، لقي 5 أشخاص مصرعهم وأُصيب 2 آخران جراء انقلاب سيارة أجرة، داخل ترعة عقب اصطدامها بسيارة أخرى على الطريق الزراعي بناحية قرية الجلايلة، مركز دار السلام.

وبالتحري وسؤال شهود عيان، تبين أنه أثناء سير سيارة أجرة قيادة رمضان. م. ا، 40 عامًا، اصطدمت بها من الخلف سيارة ملاكي سوهاج، قيادة هيثم. و. ف، 31 عامًا، ما أدى لانقلابهما فى الترعة المجاورة للطريق، وتسبب فى مصرع 5 أشخاص، وإصابة 2 آخرين.

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