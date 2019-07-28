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دولة الاحتلال تُحذر الرياض من معاقبة المدون "محمد سعود"

منذ 39 دقيقة
عدد القراءات: 77
دولة الاحتلال تُحذر الرياض من معاقبة المدون "محمد سعود"


بعثت دولة الاحتلال رسالة إلى الديوان الملكي السعودي، بخصوص المدون "محمد سعود" الذي زار الأقصى مؤخرًا.

جاء ذلك حسب إفادة صحيفة "معاريف"، التي أشارت إلى أن تل أبيب طالبت الرياض، بعدم معاقبة المدون أو اتخاذ أي خطوة تُفسر على أنها عقاب لسعود، بسبب زيارته الأخيرة.

وكان محمد سعود ضمن وفد من الصحفيين العرب، زار القدس المحتلة بعد دعوة من وزارة خارجية الاحتلال، وتعرض المدون لهجوم من قبل المقدسيون في المسجد الأقصى أثناء زيارته، حيث قابلوه بالسباب والبصق، بسبب تصريحاته التي أعلن فيها حبه لإسرائيل على العلن.

يُجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان فلسطينيين في مدينة القدس واستدعت آخرين بتهمة "الاعتداء" على المدون السعودي أثناء زيارته إلى المسجد الأقصى المبارك.

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