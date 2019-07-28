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طفلة ذهبت للمصيف عادت فاقدة لبصرها

منذ 23 دقيقة
عدد القراءات: 93
طفلة ذهبت للمصيف عادت فاقدة لبصرها

اصيبت فتاة بجروح خطيرة بالجمجمة والوجه إثر سقوطها  من اعلي الباراشوت، ظهر يوم الاربعاء الماضي، 24يوليو2019، حيث كانت "شهد.أ.ح" مع والدتها وآخرين في رحلة مصيف، ثم توجهوا لاستئجار "باراسيلينج" تابع للشاطئ، وهو لانش يقلع منه منطاد "باراشوت"مثبت في اللنش، حيث كان يقوده شخصان أحدهما أقل من 16عاماً.

بدأت الرحلة بشكل طبيعي، حتى ارتفع الباراشوت بـ"شهد" وصديقة والدتها، وفجأة اندفع "الهوك"الرابط بين اللنش والباراشوت إلى أعلى ليرتطم بوجه الفتاة وسقطت ومرافقتها في الماء.

وفقاً للتقرير المبدئي الصادر عن مستشفى شرم الشيخ، أوضح أن "شهد" حضرت إلى المستشفى لإصابة الجمجمة بجسم صلب، ونتج عن ذلك إصابتها بكسر في الحاجز الأنفي وانفجار بمقلتي العين يميناً ويساراً، وجرح قطعي فى الوجه، وأُجريت لها أشعة مقطعية وأُدخلت إلى غرفة العمليات بشكل عاجل لوقف النزيف ولرد عظام الحاجز الأنفي، وأشار التقرير إلى أن الطفلة تحتاج تدخلا جراحيا بكلتا العينين، وتدخل جراحي فى الوجه وتسكين للحاجز الأنفي.

ووفقاً للنقرير الأولي الصادر عن طوارئ مستشفى القصر العيني، في تمام الساعة 12ظهر الخميس 25يوليو الجاري، بعد وصولها قادمة من شرم الشيخ، وكُتبت فيه عبارة "fall from hight" والتي تعني "سقوط من علو".

 قال مصدر من اسرة شهد في تصريحات إعلامية، إنها خضعت لأول عملية جراحية مساء الخميس الماضي لتنظيف العين، ورجّح الأطباء بقسم الرمد حدوث تلف بعصب الإبصار بالمخ، نتيجة الحادث وأبلغوا الأسرة بضرورة فحص العينين بعد عدة أشهر للوقوف على حالتهما.

وأكد المصدر أن أطباء العظام بمستشفى قصر العيني، ينتظرون اختفاء الورم بالوجه لبدء معالجة الكسور، موضحاً إن أسرة الطفلة لم تخبرها بعدم مقدرتها على الإبصار مجددا، تجنباً لدخولها في حالة نفسية سيئة حال علمها بذلك.

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