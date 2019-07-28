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الشرطة السودانية تقمع احتجاجات رافضة لنتائج تحقيق "فض الاعتصام"

منذ 7 دقيقة
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الشرطة السودانية تقمع احتجاجات رافضة لنتائج تحقيق "فض الاعتصام"

قامت الشرطة السودانية، اليوم الأحد 28 يوليو ، باستخدام العنف وإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المحتجيين المعترضين علي إجراء تحقيق مستقل في قضية "فض الاعتصام" بالخرطوم.
وتظاهر العشرات الأحد، في شوارع حي بوري في شرق الخرطوم استجابة لدعوات تجمع المهنيين الذي أطلق الاحتجاجات ضد الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وهتف المحتجون "حرية سلام وعدالة" و"مدنية مدنية".
وكشف محققون سودانيون من النيابة العامة والمجلس العسكري الحاكم، السبت، أن عناصر من قوات الأمن بينهم جنرال في قوات الدعم السريع، شاركوا في العملية الدامية لفض الاعتصام في 3 يونيو، بدون أن يتلقوا أوامر رسمية بذلك.


وأعلن رئيس فريق التحقيق فتح الرحمن سعيد، أنّ التحقيقات أظهرت أن ثمانية ضباط تورطوا في الحملة الأمنية الدامية، ويواجهون اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. 


لكن قادة الاحتجاجات شككوا في نتائج التحقيق، وجددوا مطالبتهم بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لا تضم ممثلين للأجهزة الأمنية، وخرجت تظاهرات السبت في هذا السياق. 
وفرقت قوات مكافحة الشغب، المحتجين سريعا بواسطة الغاز المسيّل للدموع.


وقال سعيد السبت، إن جنرالا في قوات الدعم السريع أمر بفض الاعتصام فيما كانت قوات الأمن تقوم بتطهير مكان على مقربة من موقع الاعتصام.


وذكر في مؤتمر صحفي بثّه التلفزيون الرسمي أنّ الجنرال "خالف التوجيهات وقام بقيادة قوة معسكر الصالحة (التابعة لقوات الدعم السريع) إلى داخل منطقة الاعتصام واصدر توجيهاته بإنزال القوة من العربات وقام بجلد المعتصمين".


واتهم المحتجون ومنظمات حقوقية مرارا قوات الدعم السريع، التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، بالهجوم على المعتصمين.

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