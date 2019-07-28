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4 ضربات لـ"الوفاق" تستهدف فلول وامدادات قوات حفتر

منذ 13 دقيقة
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4 ضربات لـ"الوفاق" تستهدف فلول وامدادات قوات حفتر

 أعلن لمتحدث العسكري باسم قوات الوفاق، محمد قنونو، نشره عبر "فيسبوك" المكتب الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التي أطلقتها حكومة "الوفاق" لصد هجوم قوات حفتر على العاصمة طرابلس ، شن 4 ضربات جوية استهدفت فلول قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وخطوط امداد لهم خلال الساعات الماضية.

وقال قنونو إن سلاح الجو الليبي نفذ خلال الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة 4 طلعات قتالية.

وأضاف: "الضربات الجوية ثلاثة منها استهدفت فلولا هاربة لقوات حفتر في محيط معسكر النقلية جنوبي طرابلس، والضربة الرابعة استهدفت امدادات لقوات حفتر في محيط منطقة مزدة جنوبي مدينة غريان" (100 كلم جنوب العاصمة).

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