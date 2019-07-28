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وفاة بندر بن عبد العزيز شقيق الملك سلمان

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 157
وفاة بندر بن عبد العزيز شقيق الملك سلمان

توفي الأمير بندر بن عبدالعزيز، الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك سلمان، والابن العاشر لمؤسس الدولة السعودية عبد العزيز آل سعود. 

وأعلن الديوان الملكي السعودي، في بيان الأحد، وفاة الأمير بندر، مشيرا إلى أنه سيتم الصلاة عليه بعد صلاة العشاء ليوم الإثنين بالمسجد الحرام في مكة المكرمة. 

والأمير بندر، ولد عام 1923، وهو الابن العاشر من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود الذكور وترتيبه بين إخوته بعد الملك الأسبق فهد مباشرة.

ولم يتقلد أي منصب رسمي في الدولة منذ تأسيسها، ويمثله ابنه الأمير فيصل في "هيئة البيعة" المعنية باختيار الملك وولي العهد.

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